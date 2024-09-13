ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд змінив порядок електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 14:36
UA EN RU
Уряд змінив порядок електронної ідентифікації для отримання пенсій та субсидій Фото: Отримання пенсій та субсидій буде за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це потрібно для імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними внесені зміни до:

  • порядку призначення житлових субсидій,
  • порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках,
  • порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми,
  • положення про реєстр осіб, які мають право на пільги,
  • порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям,
  • порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та ряду інших постанов КМУ.

Це потрібно для забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.

"Врегульовано питання проходження електронної ідентифікації та автентифікації, подання документів в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або з використанням засобів електронної ідентифікації", - повідомив Мельничук.

Нагадаємо, пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців для підтвердження, що гроші отримує та людина, якій вони призначені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США