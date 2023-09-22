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Пенсіонерів в Україні чекає ноу-хау. Шмигаль розкрив деталі

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні введуть бальну систему при нарахуванні пенсій. Це має вирівняти розміри виплат людей, які вийшли на пенсію вже давно і тих, хто зробив це недавно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Він зазначив, що з 1 березня 2024 року вже вдруге під час повномасштабної війни в Україні проведуть індексацію пенсій.

За його словами, наступного року планують зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.

"У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", - сказав прем'єр.

Як це працюватиме? 

Шмигаль пояснив, що кожен місяць працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Цей внесок перерахують у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. 

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, - отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої - 8 балів", - сказав він.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

Прем'єр зазначив, що таким чином солідарну пенсійну систему хочуть захистити від інфляції та девальвації.

Реформа пенсійної системи

Нагадаємо, Шмигаль повідомляв, що в Україні проведуть комплексну реформу пенсійної системи, і вже цього року індексацію виплати проведуть за новим принципом. Це дозволить підвищити середній розмір пенсії до 6 тисяч гривень на місяць.

Також зазначимо, що з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій та підвищили розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям громадян. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше, ніж на 100 і не більше, ніж 1500 гривень.

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Денис Шмигальпенсії в Україні