Пенсіонерів за час війни стало менше: у Мінсоці назвали цифри

Наразі, за словами чиновника, немає тренду до зменшення кількості пенсіонерів у порівнянні з довоєнним часом.

"Кількість отримувачів пенсій зменшилась десь на близько 600 тисяч людей, якщо говоримо про період з 2022-го чи 2023-го років. Раніше їхня кількість також зменшувалася", – додав він.

На думку міністра, зменшення кількості пенсіонерів є природним процесом. Крім того, в цілому зменшується населення України. "Зараз у нас десь один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше (по відношенню до працюючих, - ред.)", – зазначив Улютін.

Виїзд людей за кордон не пов’язаний з числом тих, хто отримує пенсії в Україні. Пенсіонерам, навіть якщо вони виїжджають, але пройшли верифікацію і підтвердили те, що вони живі, україський уряд платить пенсії, підкреслив співрозмовник.

На кількість пенсіонерів також впливає продовження передніх реформ, пов’язаних зі збільшенням страхового стажу. "На цей рік (для виходу на пенсію, - ред.) повний страховий стаж має бути 33 роки. Наступного – 34, і потім – 35", - нагадав Улютін.