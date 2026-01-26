Пенсионеров за время войны стало меньше: в Минсоце назвали цифры

Сейчас, по словам чиновника, нет тренда к уменьшению количества пенсионеров по сравнению с довоенным временем.

"Количество получателей пенсий уменьшилось где-то на около 600 тысяч человек, если говорим о периоде с 2022-го или 2023-го годов. Ранее их количество также уменьшалось", - добавил он.

По мнению министра, уменьшение количества пенсионеров является естественным процессом. Кроме того, в целом уменьшается население Украины. "Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим, - ред.)", - отметил Улютин.

Выезд людей за границу не связан с числом тех, кто получает пенсии в Украине. Пенсионерам, даже если они выезжают, но прошли верификацию и подтвердили то, что они живы, украинское правительство платит пенсии, подчеркнул собеседник.

На количество пенсионеров также влияет продолжение предшествующих реформ, связанных с увеличением страхового стажа. "На этот год (для выхода на пенсию, - ред.) полный страховой стаж должен быть 33 года. В следующем - 34, и потом - 35", - напомнил Улютин.