Пенсіонери зможуть поновити виплати за 20 хвилин: як працюватиме відеозв'язок

Пенсійний фонд України розробив по проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови фонду розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Як зазначається в документі, постановою Кабінету міністрів від 4 серпня 2023 року № 806 передбачено, що за заявами через веб-портал ПФУ виплата пенсії може бути відновлена у разі встановлення особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку.
Проектом встановлюється, що заява та інші звернення щодо проведення відеоідентифікації подаються через веб-портал ПФУ шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри. До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи.
Відеоідентифікація здійснюється в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення, в тому числі в телефонному режимі.
Перелік месенджерів, що можуть бути використані для проведення відеоідентифікації, розміщуються на офіційному веб-сайті ПФУ
Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).
Під час відеоідентифікації уповноважений працівник здійснює відеофіксацію:
Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати особу та деталі ідентифікаційного документа / документа, що посвідчує особу (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містяться на такій сторінці ідентифікаційного документа).
Уповноважений працівник забезпечує здійснення під час відеоідентифікації таких перевірок документа, що посвідчує особу / свідоцтва про народження дитини:
Тривалість відеоідентифікації повинна бути достатньою для встановлення особи (орієнтовно 20 хвилин). У разі наявності ознак підозрілої поведінки особи, відеоідентифікація якої здійснюється, уповноважений працівник має поставити додаткові (у тому числі непрямі) запитання на знання власних ідентифікаційних даних, при цьому тривалість проведення відеоідентифікації може бути продовжена.
Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.
Документ стосується осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт.
Якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.
На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.