Пенсіонери зможуть поновити виплати за 20 хвилин: як працюватиме відеозв'язок

Як зазначається в документі, постановою Кабінету міністрів від 4 серпня 2023 року № 806 передбачено, що за заявами через веб-портал ПФУ виплата пенсії може бути відновлена у разі встановлення особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку.

Порядок здійснення відеоідентифікації

Проектом встановлюється, що заява та інші звернення щодо проведення відеоідентифікації подаються через веб-портал ПФУ шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри. До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи.

Відеоідентифікація здійснюється в узгоджені із одержувачем час та спосіб її проведення, в тому числі в телефонному режимі.

Перелік месенджерів, що можуть бути використані для проведення відеоідентифікації, розміщуються на офіційному веб-сайті ПФУ

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

Під час відеоідентифікації уповноважений працівник здійснює відеофіксацію:

1) особи, відеоідентифікація якої здійснюється;

2) особи з власним ідентифікаційним документом / документом, що посвідчує особу, а саме сторінки / сторони, що містять фото власника.

Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати особу та деталі ідентифікаційного документа / документа, що посвідчує особу (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містяться на такій сторінці ідентифікаційного документа).

Уповноважений працівник забезпечує здійснення під час відеоідентифікації таких перевірок документа, що посвідчує особу / свідоцтва про народження дитини:

1) на предмет ознак пошкодження, підробки (зокрема того, що в цей документ вклеєно фото, в тому числі при досягненні певного віку, що відповідні елементи, текст, розмір символів та проміжків між ними розміщені належним чином);

2) приналежності наданого документа фізичній особі, відеоідентифікація якої здійснюється (візуальна перевірка відповідності обличчя особи);

3) візуальної перевірки того, що наданий документ містить ті захисні елементи, які повинен мати документ такого типу та які можна виявити під час його огляду при природному освітленні. З метою перевірки захисних елементів документа (зокрема оптико-перемінної фарби, 3D-ефекту, анімаційного ефекту, голографічної стрічки, захисної сітки, мікротексту тощо) уповноважений працівник надає відповідні інструкції особі, відеоідентифікація якої здійснюється, щодо виконання додаткових дій з документом перед камерою (зокрема повернути свій документ під різними кутами горизонтально та вертикально).

Тривалість відеоідентифікації повинна бути достатньою для встановлення особи (орієнтовно 20 хвилин). У разі наявності ознак підозрілої поведінки особи, відеоідентифікація якої здійснюється, уповноважений працівник має поставити додаткові (у тому числі непрямі) запитання на знання власних ідентифікаційних даних, при цьому тривалість проведення відеоідентифікації може бути продовжена.

Зміни до законодавства

Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Документ стосується осіб, виплату пенсій яким було припинено в період з 1 серпня 2022 року, і які проживають на територіях активних бойових дій, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт.

Якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

На тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.