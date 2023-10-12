Пенсионеры смогут возобновить выплаты через 20 минут: как будет работать видеосвязь

Как отмечается в документе, постановлением Кабинета министров от 4 августа 2023 года № 806 предусмотрено, что по заявлениям через веб-портал ПФУ выплата пенсии может быть возобновлена в случае установления лица пенсионера в режиме видеоконференцсвязи.

Порядок проведения видеоидентификации

Проект устанавливает, что заявление и другие обращения о проведении видеоидентификации подаются через веб-портал ПФУ путем заполнения соответствующего электронного бланка или посредством средств телефонной связи через определенные контактные центры. К заявлению могут быть приложены идентификационные документы.

Видеоидентификация производится в согласованное с получателем время, в том числе в телефонном режиме.

Список мессенджеров, которые могут быть использованы для проведения видеоидентификации, размещаются на официальном веб-сайте ПФУ

Видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Во время видеоидентификации уполномоченный работник осуществляет видеофиксацию:

1) лица, видеоидентификация которого осуществляется;

2) лица с собственным идентификационным документом/документом, удостоверяющим личность, а именно страницы/стороны, содержащие фото владельца.

Видеофиксация производится таким образом, чтобы видеоизображения давали возможность однозначно распознать личность и детали идентификационного документа/удостоверяющего личность (в частности фото, идентификационные данные, содержащиеся на такой странице идентификационного документа).

Уполномоченный работник обеспечивает проведение во время видеоидентификации таких проверок документа, удостоверяющего личность/свидетельства о рождении ребенка:

1) на предмет признаков повреждения, подделки (в том числе, что в этот документ вклеено фото, в том числе при достижении определенного возраста, что соответствующие элементы, текст, размер символов и промежутков между ними размещены должным образом);

2) принадлежности предоставленного документа физическому лицу, видеоидентификация которого проводится (визуальная проверка соответствия лица);

3) визуальной проверки того, что предоставленный документ содержит защитные элементы, которые должен иметь документ такого типа и которые можно обнаружить при его осмотре при естественном освещении. С целью проверки защитных элементов документа (в частности оптико-переменной краски, 3D-эффекта, анимационного эффекта, голографической ленты, защитной сетки, микротекста и т.п.) уполномоченный работник предоставляет соответствующие инструкции лицу, видеоидентификация которого проводится, по выполнению дополнительных действий с документом перед камерой (повернуть свой документ под разными углами горизонтально и вертикально).

Продолжительность видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности (ориентировочно 20 минут). При наличии признаков подозрительного поведения лица, видеоидентификация которого проводится, уполномоченный работник должен задать дополнительные (в том числе косвенные) вопросы на знание собственных идентификационных данных, при этом продолжительность проведения видеоидентификации может быть продлена.

Изменения в законодательстве

Напомним, в августе Кабинет министров внес изменения в постановление об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

Документ касается лиц, выплата пенсий которым была прекращена в период с 1 августа 2022 года и проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

Напомним, Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт.

Если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.

На временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров.