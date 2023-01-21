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Пенсіонери зможуть отримувати благодійні пожертви: ПФУ розробив порядок виплат

Фото: пенсіонери зможуть отримати благодійні пожертви (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розробив проект Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, благодійні пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Якщо юридична або фізична особа надає персоналізовану благодійну пожертву, обов’язково зазначається інформація про пенсіонера, якому адресована благодійна пожертва: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України.

Знеособлені благодійні пожертви та 30% персоналізованих благодійних пожертв зараховуються на видатковий рахунок ПФУ.

Крім того, не пізніше одного місяця з дня надходження коштів 70% одержаних сум персоналізованої благодійної пожертви включають в документи для виплати визначеному пенсіонерові. Фінансування здійснюється Пенсійним фондом України відповідно до дат виплати пенсії.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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