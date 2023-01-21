Пенсионеры смогут получать благотворительные пожертвования: ПФУ разработал порядок выплат

Пенсионный фонд Украины разработал проект Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу благотворительные пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными.
Если юридическое или физическое лицо делает персонализированное благотворительное пожертвование, обязательно указывается информация о пенсионере, которому адресовано благотворительное пожертвование: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины.
Обезличенные благотворительные пожертвования и 30% персонализированных пожертвований зачисляются на расходный счет ПФУ.
Кроме того, не позднее одного месяца со дня поступления средств 70% полученных сумм персонализированного благотворительного пожертвования включают в документы для выплаты определенному пенсионеру. Финансирование осуществляется Пенсионным фондом Украины в соответствии с датами выплаты пенсии.
Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 грн или на 15,8%.
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