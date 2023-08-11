Пенсіонери тепер зможуть дистанційно звертатися до ПФУ. Як це працюватиме

Українці тепер зможуть віддалено звертатись до Пенсійного фонду України за продовженням виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України .

Зокрема, пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях зможуть віддалено подати заяву до Пенсійного фонду України для того, аби виплата пенсій їм здійснювалась на банківську карту через портал. Для цього потрібно мати КЕП "Дія.Підпис”.

Також урядом розширено шляхи проходження ідентифікації особам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні.

Відтепер фізичну ідентифікацію можна пройти:

Авторизувавшись в особистому електронному кабінеті ПФУ із використанням "Дія.Підпис";

За допомогою відеоконференцзв’язку зі співробітником ПФУ;

Для тих громадян, які знаходяться за кордоном - в консульській установі.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.