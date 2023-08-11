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Пенсионеры теперь смогут дистанционно обращаться в ПФУ. Как это будет работать

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Пятница 11 августа 2023 18:45
Пенсионеры теперь смогут дистанционно обращаться в ПФУ. Как это будет работать Фото: Правительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы теперь смогут удаленно обращаться в Пенсионный фонд Украины за продолжением выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

В частности, пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях смогут удаленно подать заявление в Пенсионный фонд Украины для того, чтобы выплата пенсий им осуществлялась на банковскую карту через портал. Для этого нужно иметь КЭП "Дія.Підпис".

Также правительством расширены пути прохождения идентификации лицам, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине.

Отныне физическую идентификацию можно пройти:

  • Авторизовавшись в личном электронном кабинете ПФУ с использованием "Дія.Підпис";
  • С помощью видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ;
  • Для тех граждан, которые находятся за рубежом - в консульском учреждении.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта пересчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.

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