Пенсіонери та ВПО зможуть пройти ідентифікацію в Ощадбанку по відеозв'язку

Згідно зі змінами, внутрішньо переміщеним особам не буде припинятись проведення виплат "Ощадбанком" до введення воєнного стану в Україні. Мова йде про ВПО щодо яких до 31.12.2023 проводиться фізична ідентифікація.

Окрім цього було розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для перебуваючих за кордоном.

Нагадаємо, раніше державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Крім того, мережа відділень Ощадбанку є другою з чисельністю в Україні - 1183 відділення. У 2023 році банк припинив їх скорочувати.

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