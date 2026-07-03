Пенсіонери можуть залишитися без доплат у 60 років: хто у зоні ризику

Ранній вихід на заслужений відпочинок не гарантує автоматичного підвищення виплат при досягненні 60-річчя. Це стосується українців, які почали отримувати гроші від держави на пільгових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судово-юридичну газету .

Багато українців виходять на пенсію раніше загальновстановленого терміну. Наприклад, у 50 років це можуть зробити батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю й держава класифікує такі виплати як пенсію за віком.

Але досягнення 60 років не змінює статус пенсіонера. Юридично людина вже отримує належні виплати, тому автоматичного перегляду суми лише через вікову позначку не відбувається.

Пенсійний фонд зазначає, що сам факт досягнення 60 років не дає права на додаткові гроші. Це поширена помилка серед громадян.

Як збільшити розмір пенсії

Проте, збільшити розмір виплат реально. Для цього існують чіткі законодавчі механізми. Пенсіонери, що працюють, мають два основні шляхи.

Перший варіант - накопичення страхового стажу. Потрібно відпрацювати щонайменше 24 місяці після призначення пенсії. Тільки після цього з’являється право на перерахунок.

Другий варіант - щорічна індексація. Вона відбувається згідно з постановами Кабінету Міністрів. Зазвичай це відбувається у березні або квітні.

Як перераховують суму виплат

Держава використовує різні формули для оновлення виплат. Усе залежить від того, що вигідніше для конкретної людини.

Варіанти розрахунку надбавки:

врахування лише додаткового страхового стажу;

перегляд суми з урахуванням стажу та нової офіційної зарплати.

Другий метод використовують, якщо заробіток пенсіонера зріс. Це дозволяє отримати вищий коефіцієнт. Перерахунок проводять або автоматично у квітні, або за особистою заявою людини.

Як перейти на інший вид пенсії

Окремого перерахунку саме через 60-річчя закон не передбачає. Це неможливо, якщо пенсія вже була призначена за віком на пільгових умовах.

Якби пенсіонер переходив з одного виду виплат на інший (наприклад, з вислуги років на пенсію за віком), правила були б іншими. Тоді могли б застосувати новий показник середньої зарплати по країні. У ситуації з пільговою пенсією за віком цей механізм не працює.

Зараз пенсіонерам варто стежити за своїм стажем. Кожні два роки роботи дають законну можливість подати заяву на збільшення виплат. Це найпевніший спосіб покращити власне фінансове становище.