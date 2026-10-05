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Пенсіонери можуть отримувати дві виплати одночасно: кому це дозволено

06:30 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: людям з інвалідністю з дитинства можуть призначити дві виплати (колаж РБК-Україна)

Особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати соціальну допомогу й пенсію після втрати годувальника. Для цього потрібно мати право на другу виплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Державну соціальну допомогу по інвалідності та пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають і виплачують органи Пенсійного фонду України.

Допомога стосується тих, кому інвалідність встановили до 18 років. Її виплачують за Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Саме ці люди можуть мати ще й пенсію по втраті годувальника, якщо мають на неї право.

Якщо людина вже отримує в Пенсійному фонді пенсію по інвалідності й набула права на пенсію по втраті годувальника, їй треба звернутися до сервісного центру Фонду. Там подають заяву та потрібні документи для переходу на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Окремо просять призначити державну соціальну допомогу як особі з інвалідністю.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, у чому різниця між трудовим і страховим стажем.

Перший підтверджує факт роботи, а другий - сплату страхових внесків, і саме він впливає на розмір пенсії.

Також ми писали про доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною.

У 2026 році її максимум становить 1038 гривень на місяць - це 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

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