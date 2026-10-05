Пенсіонери можуть отримувати дві виплати одночасно: кому це дозволено

Державну соціальну допомогу по інвалідності та пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають і виплачують органи Пенсійного фонду України.

Допомога стосується тих, кому інвалідність встановили до 18 років. Її виплачують за Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Саме ці люди можуть мати ще й пенсію по втраті годувальника, якщо мають на неї право.

Якщо людина вже отримує в Пенсійному фонді пенсію по інвалідності й набула права на пенсію по втраті годувальника, їй треба звернутися до сервісного центру Фонду. Там подають заяву та потрібні документи для переходу на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Окремо просять призначити державну соціальну допомогу як особі з інвалідністю.

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