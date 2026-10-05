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Пенсионеры могут получать две выплаты одновременно: кому это позволено

06:30 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: людям с инвалидностью с детства могут назначить две выплаты (коллаж РБК-Украина)

Лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию после потери кормильца. Для этого необходимо иметь право на вторую выплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Государственное социальное пособие по инвалидности и пенсию в связи с потерей кормильца назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины.

Помощь касается тех, кому инвалидность была установлена до 18 лет. Ее выплачивают по Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Именно эти люди могут иметь еще и пенсию по потере кормильца , если имеют право на нее.

Если человек уже получает в Пенсионном фонде пенсию по инвалидности и получил право на пенсию по потере кормильца, ему нужно обратиться в сервисный центр Фонда. Там подают заявление и нужные документы для перехода на пенсию в связи с потерей кормильца. Отдельно просят назначить государственную социальную помощь как лицу с инвалидностью.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, в чем разница между трудовым и страховым стажем.

Первый подтверждает факт работы, а второй - уплату страховых взносов, и именно он влияет на размер пенсии.

Также мы писали о доплате к пенсии за особые заслуги перед Украиной .

В 2026 году ее максимум составляет 1038 гривен в месяц - это 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

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