Пенсионеры могут получать две выплаты одновременно: кому это позволено

Лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию после потери кормильца. Для этого необходимо иметь право на вторую выплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Государственное социальное пособие по инвалидности и пенсию в связи с потерей кормильца назначают и выплачивают органы Пенсионного фонда Украины.
Помощь касается тех, кому инвалидность была установлена до 18 лет. Ее выплачивают по Закону Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Именно эти люди могут иметь еще и пенсию по потере кормильца , если имеют право на нее.
Если человек уже получает в Пенсионном фонде пенсию по инвалидности и получил право на пенсию по потере кормильца, ему нужно обратиться в сервисный центр Фонда. Там подают заявление и нужные документы для перехода на пенсию в связи с потерей кормильца. Отдельно просят назначить государственную социальную помощь как лицу с инвалидностью.
Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, в чем разница между трудовым и страховым стажем.
Первый подтверждает факт работы, а второй - уплату страховых взносов, и именно он влияет на размер пенсии.
Также мы писали о доплате к пенсии за особые заслуги перед Украиной .
В 2026 году ее максимум составляет 1038 гривен в месяц - это 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных.