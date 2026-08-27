Пенсионеры могут получить до 20% надбавки: названы главные условия
Пенсии в Украине можно увеличить на 20% – однако получить такое повышение могут не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине"
Главное
- право на доплату зависит от официального статуса населённого пункта;
- 20% - размер повышения пенсии для жителей, работников и студентов горных населенных пунктов;
- для оформления могут потребоваться документы, подтверждающие проживание, работу или обучение.
Размер доплаты составляет 20% от пенсии. Например, если выплата человека равна 5 тысячам гривен, с надбавкой он вырастет еще на 1 тысячу гривен.
Кто может получить прибавку 20% к пенсии
Право на повышение имеют:
- пенсионеры, проживающие в населенном пункте со статусом горного;
- люди, работающие в таких населённых пунктах;
- те, кто там учится.
Важно понимать: только регистрация в горном районе не дает автоматического права на доплату. Населенный пункт должен быть официально внесен в специальный перечень горных территорий. Такие населенные пункты преимущественно в западных областях Украины, где расположены Карпаты.
Что нужно сделать для оформления повышения
Пенсионный фонд назначает надбавку на основании документов, подтверждающих статус человека и его проживание, работу или обучение в горном населенном пункте.
Если нужная информация уже в пенсионном деле, доплату могут начислить без дополнительного обращения. Но если человек менял адрес или данных не хватает, ему нужно самостоятельно обратиться в сервисный центр ПФУ и подать документы, подтверждающие место жительства.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Документ, в частности, гарантирует переселенцам назначение, выплату и перерасчет пенсий на общих условиях без дополнительных ограничений.
Между тем, 19 августа стало известно, что часть украинских пенсионеров может получать доплату за сверхурочный страховой стаж.
За каждый полный год стажа сверх установленной нормы к пенсии прибавляют 1% прожиточного минимума, а максимальная сумма такой надбавки может превышать 519 гривен в месяц.