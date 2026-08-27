Пенсионеры могут получить до 20% надбавки: названы главные условия

Пенсии в Украине можно увеличить на 20% – однако получить такое повышение могут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине"

Главное право на доплату зависит от официального статуса населённого пункта;

20% - размер повышения пенсии для жителей, работников и студентов горных населенных пунктов;

для оформления могут потребоваться документы, подтверждающие проживание, работу или обучение.

Размер доплаты составляет 20% от пенсии. Например, если выплата человека равна 5 тысячам гривен, с надбавкой он вырастет еще на 1 тысячу гривен.

Кто может получить прибавку 20% к пенсии

Право на повышение имеют:

пенсионеры, проживающие в населенном пункте со статусом горного;

люди, работающие в таких населённых пунктах;

те, кто там учится.

Важно понимать: только регистрация в горном районе не дает автоматического права на доплату. Населенный пункт должен быть официально внесен в специальный перечень горных территорий. Такие населенные пункты преимущественно в западных областях Украины, где расположены Карпаты.

Что нужно сделать для оформления повышения

Пенсионный фонд назначает надбавку на основании документов, подтверждающих статус человека и его проживание, работу или обучение в горном населенном пункте.

Если нужная информация уже в пенсионном деле, доплату могут начислить без дополнительного обращения. Но если человек менял адрес или данных не хватает, ему нужно самостоятельно обратиться в сервисный центр ПФУ и подать документы, подтверждающие место жительства.