Пенсіонери і безробітні. Експерт оцінив, скільки біженців повернеться в Україну

До України загалом можуть повернутись близько 30% біженців. Однак, це переважно будуть пенсіонери й безробітні.

За словами Гайдуцького, щоб з’ясувати, яка частина біженців може повернутися до України, варто проаналізувати їхній соціальний склад за кордоном. Згідно з даними опитування Info Sapiens на замовлення Центру економічних стратегій, станом на початок 2025-го, портрет виглядає наступним чином:

56% становлять працевлаштовані особи та підприємці;

16% - студенти;

18% - безробітні, включно з тими, хто не має наміру працювати;

10% - це пенсіонери та безробітні.

"Вважаю, за умов настання миру повернуться близько 30%, переважно це будуть пенсіонери, безробітні й невелика частина з кожної іншої групи", - додав він.

Питання доходу

Гайдуцький пояснив, що підстав для масового повернення біженців немає, оскільки доходи в Україні не наближаються до доходів в країнах перебування українців.

"Вважається, що мігрант готовий повернутись, якщо рівень оплати праці на батьківщині хоча б у два рази менший, ніж в країні його працевлаштування, адже йому не потрібно платити за оренду житла на батьківщині. Але зараз в Україні зарплати в чотири рази нижчі, ніж в Польщі, і в 7-8 разів - порівняно з Німеччиною", - відзначив експерт.

Гайдуцький відзначив, що, для того, щоб українець повернувся з Польщі, його заробітну плату в Україні доведеться підвищити у 2 рази, а у випадку з Німеччиною – у 4 рази. Проте виникає питання: чи буде такий працівник цікавий українському роботодавцю за таких умов? Саме тому в європейських країнах уряди, як правило, не впроваджують масштабні програми з повернення власних мігрантів, оскільки це потребує значних витрат.