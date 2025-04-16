Чи відправлять додому біженців з ЄС після завершення війни в Україні: прогноз експерта

Тимчасовий захист для 4,3 млн українців в Європі діє принаймні до березня 2026 року. Після припинення дії директиви ЄС окремі країни поведуть себе по-різному.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький.

Він висловив сподівання, що дострокового припинення статусу не буде. Крім того, на його думку, серед євродепутатів є консенсус, що система захисту українців має діяти, принаймні, до підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.

"Давайте змоделюємо, що мир настав, і Рада ЄС скасувала тимчасовий захист для українців. Відповідно, захист українців більше не буде регулюватись наднаціональним законодавством ЄС. Всі питання, які стосуються наших співвітчизників, які прибули в ЄС після 24 лютого 2022 року і отримали такий захист, перейдуть на рівень окремого регулювання в кожній країні блоку. І країни поведуть себе по-різному", - сказав він.

Водночас Гайдуцький впевнений, що переважна більшість країн запропонує українцям перехідний період, щоб вони отримали змогу перейти на загальні умови перебування іноземців в країні. Це може бути отримання трудових віз, дозволів, посвідок на постійне проживання тощо.

Гарантії для українців

За його словами, це означає, що мають "включитись в роботу" всі зацікавлені сторони.

"По-перше, це місцеві роботодавці, якщо їм потрібні українці, яких вони найняли на роботу під час дії тимчасового захисту. По-друге, "спонсори"-резиденти країни, які, наприклад, вступили в стосунки з українцями чи українками. По-третє, школи і виші, в яких почали навчання українці", - сказав він.

Крім того, це громади і муніципалітети: якщо українець, який зареєструвався на їх території, має місцевий статус приватного підприємця чи планує отримати інший привілейований статус, на кшталт "цифрового кочівника", власника "золотої візи" тощо, додав Гайдуцький.

Українські біженці в Європі

Нагадаємо, після вторгнення Росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) стала порятунком для майже 4,3 мільйона українців.