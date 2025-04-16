Чи відправлять додому біженців з ЄС після завершення війни в Україні: прогноз експерта
Тимчасовий захист для 4,3 млн українців в Європі діє принаймні до березня 2026 року. Після припинення дії директиви ЄС окремі країни поведуть себе по-різному.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав макроекономіст, банкір, доктор економічних наук, експерт у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький.
Він висловив сподівання, що дострокового припинення статусу не буде. Крім того, на його думку, серед євродепутатів є консенсус, що система захисту українців має діяти, принаймні, до підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України.
"Давайте змоделюємо, що мир настав, і Рада ЄС скасувала тимчасовий захист для українців. Відповідно, захист українців більше не буде регулюватись наднаціональним законодавством ЄС. Всі питання, які стосуються наших співвітчизників, які прибули в ЄС після 24 лютого 2022 року і отримали такий захист, перейдуть на рівень окремого регулювання в кожній країні блоку. І країни поведуть себе по-різному", - сказав він.
Водночас Гайдуцький впевнений, що переважна більшість країн запропонує українцям перехідний період, щоб вони отримали змогу перейти на загальні умови перебування іноземців в країні. Це може бути отримання трудових віз, дозволів, посвідок на постійне проживання тощо.
Гарантії для українців
За його словами, це означає, що мають "включитись в роботу" всі зацікавлені сторони.
"По-перше, це місцеві роботодавці, якщо їм потрібні українці, яких вони найняли на роботу під час дії тимчасового захисту. По-друге, "спонсори"-резиденти країни, які, наприклад, вступили в стосунки з українцями чи українками. По-третє, школи і виші, в яких почали навчання українці", - сказав він.
Крім того, це громади і муніципалітети: якщо українець, який зареєструвався на їх території, має місцевий статус приватного підприємця чи планує отримати інший привілейований статус, на кшталт "цифрового кочівника", власника "золотої візи" тощо, додав Гайдуцький.
Українські біженці в Європі
Нагадаємо, після вторгнення Росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист (TPD) стала порятунком для майже 4,3 мільйона українців.
Однак, як повідомляло видання Euractiv, наразі немає чіткого плану, який дозволить біженцям залишитися після припинення вогню з Росією.
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