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Пенсионеры и безработные. Эксперт оценил, сколько беженцев вернется в Украину

Среда 16 апреля 2025 08:41
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Пенсионеры и безработные. Эксперт оценил, сколько беженцев вернется в Украину Иллюстративное фото: эксперт оценил, сколько беженцев вернется в Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Катерина Гончарова

В Украину в целом могут вернуться около 30% беженцев. Однако, это преимущественно будут пенсионеры и безработные.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал макроэкономист, банкир, доктор экономических наук, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий.

По словам Гайдуцкого, чтобы выяснить, какая часть беженцев может вернуться в Украину, стоит проанализировать их социальный состав за рубежом. Согласно данным опроса Info Sapiens по заказу Центра экономических стратегий, по состоянию на начало 2025-го, портрет выглядит следующим образом:

  • 56% составляют трудоустроенные лица и предприниматели;
  • 16% - студенты;
  • 18% - безработные, включая тех, кто не намерен работать;
  • 10% - это пенсионеры и безработные.

"Считаю, в условиях наступления мира вернутся около 30%, в основном это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы", - добавил он.

Вопрос дохода

Гайдуцкий пояснил, что оснований для массового возвращения беженцев нет, поскольку доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев.

"Считается, что мигрант готов вернуться, если уровень оплаты труда на родине хотя бы в два раза меньше, чем в стране его трудоустройства, ведь ему не нужно платить за аренду жилья на родине. Но сейчас в Украине зарплаты в четыре раза ниже, чем в Польше, и в 7-8 раз - по сравнению с Германией", - отметил эксперт.

Гайдуцкий отметил, что, для того, чтобы украинец вернулся из Польши, его заработную плату в Украине придется повысить в 2 раза, а в случае с Германией - в 4 раза. Однако возникает вопрос: будет ли такой работник интересен украинскому работодателю при таких условиях? Именно поэтому в европейских странах правительства, как правило, не внедряют масштабные программы по возвращению собственных мигрантов, поскольку это требует значительных затрат.

Украинские беженцы

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и выехать за границу. Большинство из них поселилось в странах Европейского Союза (ЕС). Часть украинцев постепенно интегрируется в новые общины, однако есть и те, кто желает вернуться домой после завершения войны.

Гайдуцкий также объяснил, отправят ли домой беженцев из ЕС после завершения войны в Украине.

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