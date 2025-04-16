Пенсионеры и безработные. Эксперт оценил, сколько беженцев вернется в Украину

В Украину в целом могут вернуться около 30% беженцев. Однако, это преимущественно будут пенсионеры и безработные.

По словам Гайдуцкого, чтобы выяснить, какая часть беженцев может вернуться в Украину, стоит проанализировать их социальный состав за рубежом. Согласно данным опроса Info Sapiens по заказу Центра экономических стратегий, по состоянию на начало 2025-го, портрет выглядит следующим образом:

56% составляют трудоустроенные лица и предприниматели;

16% - студенты;

18% - безработные, включая тех, кто не намерен работать;

10% - это пенсионеры и безработные.

"Считаю, в условиях наступления мира вернутся около 30%, в основном это будут пенсионеры, безработные и небольшая часть из каждой другой группы", - добавил он.

Вопрос дохода

Гайдуцкий пояснил, что оснований для массового возвращения беженцев нет, поскольку доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев.

"Считается, что мигрант готов вернуться, если уровень оплаты труда на родине хотя бы в два раза меньше, чем в стране его трудоустройства, ведь ему не нужно платить за аренду жилья на родине. Но сейчас в Украине зарплаты в четыре раза ниже, чем в Польше, и в 7-8 раз - по сравнению с Германией", - отметил эксперт.

Гайдуцкий отметил, что, для того, чтобы украинец вернулся из Польши, его заработную плату в Украине придется повысить в 2 раза, а в случае с Германией - в 4 раза. Однако возникает вопрос: будет ли такой работник интересен украинскому работодателю при таких условиях? Именно поэтому в европейских странах правительства, как правило, не внедряют масштабные программы по возвращению собственных мигрантов, поскольку это требует значительных затрат.