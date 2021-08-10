Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет планируют доплачивать по 300 гривен

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70 лет после 1 октября 2022 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста", - говорится в документе.

Кроме того, планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Документом предусмотрено, что начиная с 2023 года размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.

Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением ежемесячной компенсационной выплаты производится с учетом возросшего в предыдущие годы размера ежемесячной компенсационной выплаты.