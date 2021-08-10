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Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет планируют доплачивать по 300 гривен

Автор: Александр Белоус

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, обнародованный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

"Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим возраста 70 лет после 1 октября 2022 г., устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста", - говорится в документе.

Кроме того, планируется ежегодная индексация таких доплат пенсионерам. Документом предусмотрено, что начиная с 2023 года размер ежемесячной компенсационной выплаты ежегодно с 1 марта повышается на коэффициент увеличения, который определяется Кабмином с одновременным определением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.

Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением ежемесячной компенсационной выплаты производится с учетом возросшего в предыдущие годы размера ежемесячной компенсационной выплаты.

Напомним, с 1 октября 2021 года начнется выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 1 июля, однако правительство решило отложить выплаты на конец года.

С 2020 года в Украине выплачивают по 500 гривен пенсионерам в возрасте более 80 лет.

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