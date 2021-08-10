Пенсіонерам у віці від 70 до 75 років планують доплачувати по 300 гривень

Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо щомісячної компенсаційної виплати по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, оприлюднений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку", - йдеться в документі.
Крім того, планується щорічна індексація таких доплат пенсіонерам. Документом передбачено, що починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається Кабміном із одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати.
Кожен наступний перерахунок у зв'язку зі збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року відбудеться встановлення виплати до 400 грн особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Раніше планувалося, що такі виплати почнуться з 1 липня, однак уряд вирішив відкласти виплати на кінець року.
Із 2020 року в Україні виплачують по 500 гривень пенсіонерам у віці понад 80 років.