Пенсіонерам у віці від 70 до 75 років планують доплачувати по 300 гривень

"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку", - йдеться в документі.

Крім того, планується щорічна індексація таких доплат пенсіонерам. Документом передбачено, що починаючи з 2023 року розмір щомісячної компенсаційної виплати щороку з 1 березня підвищується на коефіцієнт збільшення, який визначається Кабміном із одночасним визначенням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати.

Кожен наступний перерахунок у зв'язку зі збільшенням щомісячної компенсаційної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередні роки розміру щомісячної компенсаційної виплати.