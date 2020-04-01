Пенсионерам старше 80 лет выплатят по 500 гривен на время карантина

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявление сделал премьер-министр

Кабинет министров Украины планирует выделить доплату 500 гривен для пенсионеров старше 80 лет на период карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, на сегодняшнем заседании правительство рассмотрит ряд важных вопросов, касающихся пенсионного обеспечения.

"А именно, установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 гривен для пенсионеров, которые старше 80-ти лет", - сказал он.

Кроме того, Кабмин рассмотрит вопрос выплат единовременной денежной помощи в размере 1 тысяча гривен, пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.

"В апреле месяце, и первый и второй пункт", - заявил Шмыгаль.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти две трети (63%) опрошенных украинцев заявили их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом украинские пенсионеры получат дополнительную выплату на 1 тыс. грн.