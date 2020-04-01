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Пенсіонерам старше 80 років планують виплатити по 500 гривень на час карантину

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 13:16
Пенсіонерам старше 80 років планують виплатити по 500 гривень на час карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заяву зробив прем'єр-міністр

Кабінет міністрів планує виділити доплати 500 гривень для пенсіонерів, які старші 80 років на період карантину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, на сьогоднішньому засіданні уряд розгляне ряд важливих питань, що стосуються пенсійного забезпечення.

"А саме, встановлення додаткової щомісячної виплати у розмірі 500 гривень для пенсіонерів, які старше 80-ти років", - сказав він.

Крім того, Кабмін розгляне питання виплат одноразової грошової допомоги у розмірі 1 тисяча гривень, пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень.

"У квітні місяці, і перший і другий пункт", - заявив Шмигаль

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини (63%) опитаних українців заявили їх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.

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