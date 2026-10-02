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Пенсионерам могут доплачивать 1300 грн за каждого иждивенца: условия выплаты

06:30 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсионерам могут доплачивать 1300 грн за каждого иждивенца: условия выплаты Иллюстративное фото: военная пенсия с надбавкой (коллаж РБК-Украина)
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Часть военных пенсионеров может получать до пенсии еще 1297,50 гривны ежемесячно на каждого иждивенца. Но есть ряд условий, и без них прибавку не назначат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Кто может получить надбавку и сколько

Это не доплата всем пенсионерам. Ее назначают неработающим военнослужащим, получающим пенсию за выслугу лет. Право на нее имеют и неработающие люди с инвалидностью, получающие военную пенсию по инвалидности. Обязательно нужно, чтобы на их содержании были нетрудоспособные члены семьи.

Размер надбавки - 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Платят ее за каждого нетрудоспособного члена семьи.

В 2026 году этот минимум составляет 2595 гривен, поэтому надбавка равна 1297,50 гривны. Размер минимума установлен законом о госбюджете на 2026 год.

Если на иждивении один член семьи, надбавка составит 1 297,50 гривны в месяц. За двоих - 2 595 гривен, за троих - 3 892,50 гривны, за четырех - 5 190 гривен.

Пенсионер должен не работать. Речь идет о людях, которые официально не работают, не проходят службу и не имеют официального дохода от трудовой деятельности.

Кого считают нетрудоспособным членом семьи

Пенсионный фонд ссылается на статью 30 закона №2262-XII о пенсионном обеспечении военнослужащих. К нетрудоспособным членам семьи относятся дети до 18 лет. Также это дети старше 18 лет, если инвалидность им установили до совершеннолетия.

Для определения права на надбавку применяют категории, предусмотренные пунктами а-д статьи 30. То есть речь идет не только о детях, но и о всех нетрудоспособных членах семьи, определяемых законом.

Прибавка не назначается автоматически на любого родственника. Ее начисляют только на тех членов семьи, которые не получают определенных выплат:

  • пенсию по солидарной системе;
  • государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;
  • помощь людям с инвалидностью;
  • помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на детей одиноким матерям.

Если человек имеет право и на пенсию или соцпомощь, и на надбавку на иждивенца, в предусмотренных законом случаях он может выбрать один вариант. А когда в семье двое или более пенсионеров, один нетрудоспособный член семьи учитывается для прибавки только одному из них - по их выбору.

Какие документы нужны

Для назначения надбавки Пенсионный фонд называет такой список:

  • заявление;
  • паспорт и идентификационный код;
  • документы, подтверждающие родственную связь;
  • документы о том, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении;
  • сведения о совместном проживании или другие документы, подтверждающие это;
  • документы, подтверждающие, что лицо не работает и не проходит службу.

Если информации о трудовой деятельности нет в реестре застрахованных лиц, можно представить копию приказа об увольнении, трудовой книжке или договоре. Когда документов нет, факт прекращения работы или службы могут установить по личному заявлению с указанием соответствующих обстоятельств.

Подать документы можно также через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Между тем Пенсионный фонд напомнил, чтооткрытие ФЛП не уменьшит будущую пенсию.

Однако людей, которые уже получают пенсию, после регистрации будут считать работающими, и поэтому могут измениться некоторые доплаты и перерасчеты.

Как сообщало РБК-Украина,вдова пенсионного возраста может перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, если жила с мужем до его смерти.

Новая выплата назначается в размере 50 процентов от пенсии умершего, а перевод действует с даты подачи заявления.

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