Пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують виплати: кому можуть підвищити
Українці, які досягли пенсійного віку, все одно часто продовжують працювати. Для них планують переглянути розміри пенсійних виплат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.
Кому перерахують виплати
З червня 2024 року пенсію перерахують тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року:
- набули не менше як 24 місяці страхового стажу
- відпрацювали не менше ніж 24 місяці, але після попереднього призначення чи перерахунку пенсії пройшло два роки
Важливо: пенсіонерам, які працюють та отримують виплати за вислугу років, такий перерахунок проведуть, якщо вони вже досягли пенсійного віку.
Як відбувається перерахунок
Тут є два можливих варіанти, кожен із яких ми розглянемо.
Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить не менше 24 місяців, перерахунок відбувається:
- з урахуванням набутого страхового стажу
- з урахування заробітку, з якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку
- якщо доцільно із заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення чи перерахунку пенсії
Якщо станом на 1 березня 2024 року набутий стаж пенсіонера становить менш як 24 місяці, перерахунок відбувається:
- з урахуванням лише набутого страхового стажу
- заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється
Водночас остаточні нарахування здійснять після отримання відомостей про сплату єдиного внеску (ЄСВ) за I квартал 2024 року. Таким чином приблизно в червні пенсіонери, яким проведуть перерахунок, отримають підвищені пенсії та доплату, починаючи з 1 квітня 2024 року.
До того ж органи ПФУ здійснюють такий перерахунок автоматично. Для цього пенсіонеру додатково звертатися непотрібно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке добровільні внески до пенсійного фонду та навіщо вони потрібні.
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