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Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить

Украина, Среда 12 июня 2024 20:00
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Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить Кому из работающих пенсионеров пересчитают выплаты (фото: facebook.com/kogupfu)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, все равно часто продолжают работать. Для них планируют пересмотреть размеры пенсионных выплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Кому перечислят выплаты

С июня 2024 года пенсию пересчитают тем пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024:

  • получили не менее 24 месяцев страхового стажа
  • отработали не менее 24 месяцев, но после предварительного назначения или перерасчета пенсии прошло два года

Важно: пенсионерам, работающим и получающим выплаты за выслугу лет, такой перерасчет проведут, если они уже достигли пенсионного возраста.

Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить

Как происходит перерасчет

Здесь есть два возможных варианта, каждый из которых мы рассмотрим.

Если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретенный стаж пенсионера составляет не менее 24 месяцев, перерасчет происходит:

  • с учетом полученного страхового стажа
  • с учета заработка, с которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете
  • если целесообразно из заработка, который человек получал, работая после назначения или перерасчета пенсии

Если по состоянию на 1 марта 2024 года полученный стаж пенсионера составляет менее 24 месяцев, перерасчет происходит:

  • с учетом только приобретенного страхового стажа
  • заработная плата для исчисления пенсии не меняется

Пенсионерам, которые продолжают работать, пересчитают выплаты: кому могут повысить

В то же время окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за I квартал 2024 года. Таким образом, примерно в июне пенсионеры, которым проведут перерасчет, получат повышенные пенсии и доплату, начиная с 1 апреля 2024 года.

К тому же, органы ПФУ осуществляют такой перерасчет автоматически. Для этого пенсионеру дополнительно обращаться не нужно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое добровольные взносы в пенсионный фонд и зачем они нужны.

Читайте также, какие есть виды пенсий для военнослужащих.

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