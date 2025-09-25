Пенсіонерам дозволять повернути гроші, які вже перевели з Ощадбанку до ПФУ

У відомстві зазначають, що документ розроблений для реалізації Порядку відновлення та виплати пенсій, кошти на які були повернуті Пенсійному фонду Ощадбанком.

Чому це потрібно

Відповідно до статті 40 закону України "Про державний бюджет на 2025 рік", Ощадбанк перераховує до Пенсійного фонду залишки коштів з рахунків внутрішньо переміщених осіб, відкритих для виплати пенсій.

Це стосується рахунків, за якими рух коштів не здійснювався понад рік, а також випадків, коли пенсіонери не пройшли обов’язкову фізичну ідентифікацію.

У разі звернення пенсіонера до Пенсійного фонду чи Ощадбанку відновлення та виплата таких сум здійснюється за спеціальною процедурою, затвердженою урядом.

Що передбачає проєкт

Новою постановою Пенсійний фонд пропонує затвердити єдину форму заяви, яка дозволить пенсіонерам отримати повернуті кошти. Йдеться як про пенсії, так і про щомісячне довічне грошове утримання.

У фонді наголошують, що ухвалення цього документа необхідне для впровадження урядового порядку та забезпечення прозорого механізму відновлення виплат.