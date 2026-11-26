Гроші, які пенсіонер не встиг отримати, можуть забрати родичі. Але не всі: усе залежить від того, хто жив разом із ним і хто перебував на його утриманні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Недоотриману пенсію виплачують за період до місяця смерті пенсіонера включно. Гроші отримують члени його сім'ї, які жили разом із ним у день смерті.

Окреме правило є для непрацездатних членів сім'ї, які були на утриманні пенсіонера. Вони мають право на виплату, навіть якщо жили окремо від нього.

Які документи потрібні і де подати заяву

Заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно, через вебпортал електронних послуг Фонду. Перелік документів в обох випадках однаковий.

Разом із заявою потрібно надати свідоцтво про смерть, документи про родинні стосунки з померлим і документ, що посвідчує особу заявника. Також потрібні реквізити банківського рахунку, а ще паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером у день його смерті.

Непрацездатні члени сім'ї додатково подають документи, що підтверджують: вони були на утриманні померлого.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, до заяви додають свідоцтво про право на спадщину. Також потрібні документ, що посвідчує особу заявника, і свідоцтво про смерть.

Є виняток для пенсій, призначених за законом Такі гроші не входять до спадщини. Їх виплачують за зверненням, яке надійшло не пізніше ніж через 6 місяців після смерті пенсіонера.

Як і коли виплатять гроші

Днем звернення вважають день, коли орган Фонду прийняв заяву з усіма потрібними документами. Якщо заяву подають через вебпортал, це дата її реєстрації зі сканованими копіями документів.

Пенсію зараховують на поточний банківський рахунок людини. Якщо рахунку немає, виплату можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, що у грудні пенсії виплачують з 4 по 25 число.

Ті, хто отримує гроші на банківську картку, зазвичай мають виплату до 10 числа.