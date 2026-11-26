Деньги, которые пенсионер не успел получить, могут забрать родственники. Но не все: все зависит от того, кто жил вместе с ним и кто находился на его иждивении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины . .

Недополученную пенсию выплачивают за период до месяца смерти пенсионера. Деньги получают члены его семьи, жившие вместе с ним в день смерти.

Отдельное правило для нетрудоспособных членов семьи, которые были на содержании пенсионера. Они имеют право на выплату, даже если жили отдельно от него.

Какие документы нужны и где подать заявление

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг Фонда. Перечень документов в обоих случаях одинаков.

Вместе с заявлением необходимо предоставить свидетельство о смерти, документы о родстве с умершим и документ, удостоверяющий личность заявителя. Также требуются реквизиты банковского счета, а также паспорт или другие документы, подтверждающие проживание с пенсионером в день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи дополнительно представляют документы, подтверждающие: они были на содержании умершего.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, в заявление добавляют свидетельство о праве на наследство. Также нужны документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о смерти.

Есть исключение для пенсий, назначенных по закону. Такие деньги не входят в наследство. Их выплачивают по обращению, поступившему не позднее чем через 6 месяцев после смерти пенсионера.

Как и когда выплатят деньги

Днем обращения считается день, когда орган Фонда принял заявление со всеми необходимыми документами. Если заявление подается через веб-портал, это дата его регистрации со сканированными копиями документов.

Пенсию засчитывают на текущий банковский счет человека. Если счета нет, выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Сбербанка. С собой нужны паспорт и идентификационный код.

Напомним, что в декабре пенсии выплачивают с 4 по 25 число.

Те, кто получает деньги на банковскую карту, обычно получают выплату до 10 числа.