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Пенсии выросли для 2,3 млн человек: кто получил повышение

Киев, Пятница 15 января 2021 17:55
Пенсии выросли для 2,3 млн человек: кто получил повышение
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 января 2021 года пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 295 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 гривен обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых есть страховой стаж: у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн).

"На сегодня минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2 400 грн, средняя сумма роста 295 грн",

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Отметим, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

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