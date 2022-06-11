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Пенсии вырастут на четверть. Кому увеличат выплаты

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Украина, Суббота 11 июня 2022 15:48
Пенсии вырастут на четверть. Кому увеличат выплаты Фото: пожилые женщины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Выплаты увеличат для людей, которые отсрочили выход на пенсию. За каждый дополнительный год работы после выхода на пенсию люди получат выплаты от 6% до 24% от основного размера пенсии в зависимости от количества лет труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Начиная с 30 апреля для людей, которые имеют право права на пенсию, но продолжили работать, устанавливает надбавка, которая зависит от количества лет работы после ее назначения:

  • за 1 год работы - 6% основного размера пенсии,
  • за 2 года -12 %,
  • за 3 года - 18 %,
  • за 4 года - 24%.

Отмечается, что выплату перечисленных пенсий с доплатой люди смогут получить в июне.

Как было раньше

До 30 апреля люди, которые работали после назначения пенсии, могли получить надбавку в размере 10% основного размера пенсии за каждый год работы после назначения пенсии, но не более 40%.

Пример пересчета

Если ранее пенсионер получал 40% надбавки за 4 года работы после достижения пенсионного возраста (60 гривен), то теперь надбавка составляет 24% от основного размера пенсии. Так, если основной размер пенсии составляет 2150 гривен, то надбавка составляет 516 гривен (24% х 2150).

Напомним, в Верховной Раде предлагают не включать выплаты, полученные во время войны, в расчет, чтобы размер будущей пенсии не уменьшался.

Пенсионный фонд отмечает, что средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

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