Пенсії зростуть на чверть. Кому збільшать виплати

Виплати збільшать для людей, що відстрочили вихід на пенсію. За кожний додатковий рік роботи після виходу на пенсію люди отримають виплати від 6% до 24% від основного розміру пенсії в залежності від кількості років праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Починаючи з 30 квітня для людей, що набули права на пенсію, але продовжили працювати, встановлюється надбавка, що залежить від кількості років роботи після її призначення:

за 1 рік роботи - 6% основного розміру пенсії,

за 2 роки -12 %,

за 3 роки - 18 %,

за 4 роки - 24%.

Зазначається, що виплату перерахованих пенсій з доплатою люди зможуть отримати в червні.

Як було раніше

До 30 квітня люди, що працювали після призначення пенсій, могли отримати надбавку у розмірі 10% основного розміру пенсії за кожний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Приклад перерахунку

Якщо раніше пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 гривень), то тепер надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Так, якщо основний розмір пенсії складає 2150 гривень, то надбавка складає 516 гривень (24% х 2150).