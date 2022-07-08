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Пенсии в Украине выросли с 1 июля. ПФУ назвал средний размер повышения

Фото: пенсии в Украине повысили на 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 июля 2022 года в Украине повысился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Повышение получили 4,8 млн пенсионеров, средний размер - 45,40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, в результате перерасчета увеличены размеры минимальной и максимальной пенсионных выплат, а также составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.

Размеры повышения пенсий с 1 июля 2022 года каждому пенсионеру определены индивидуально в зависимости от того, какая составляющая пенсионной выплаты перерасчитана (минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, повышения, надбавка или минимальная пенсионна выплата), пояснили в ПФУ.

"Перерасчет проведен автоматически. Выплата перерасчитанных пенсий начата с четвертого июля", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2022 года минимальная пенсия выросла на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. Также с 1 июля выросли и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

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