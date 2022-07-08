Пенсии в Украине выросли с 1 июля. ПФУ назвал средний размер повышения

С 1 июля 2022 года в Украине повысился прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Повышение получили 4,8 млн пенсионеров, средний размер - 45,40 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в пресс-службе, в результате перерасчета увеличены размеры минимальной и максимальной пенсионных выплат, а также составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.

Размеры повышения пенсий с 1 июля 2022 года каждому пенсионеру определены индивидуально в зависимости от того, какая составляющая пенсионной выплаты перерасчитана (минимальный размер пенсии по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, повышения, надбавка или минимальная пенсионна выплата), пояснили в ПФУ.

"Перерасчет проведен автоматически. Выплата перерасчитанных пенсий начата с четвертого июля", - говорится в сообщении.