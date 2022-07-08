Пенсії в Україні зросли з 1 липня. ПФУ назвав середній розмір підвищення

З 1 липня 2022 року в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Підвищення отримали 4,8 млн пенсіонерів, середній розмір - 45,40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначили в прес-службі, в результаті перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонерові визначено індивідуально в залежності від того, яку складову пенсійної виплати перераховано (мінімальний розмір пенсії за віком, доплату за понаднормовий стаж, підвищення, надбавку чи мінімальну пенсійну виплату), пояснили у ПФУ.

"Перерахунок проведено автоматично. Виплату перерахованих пенсій розпочато з четвертого липня", - йдеться в повідомленні.