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Пенсії в Україні зросли з 1 липня. ПФУ назвав середній розмір підвищення

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 13:38
Пенсії в Україні зросли з 1 липня. ПФУ назвав середній розмір підвищення Фото: пенсії в Україні підвищили на 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 липня 2022 року в Україні підвищився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Підвищення отримали 4,8 млн пенсіонерів, середній розмір - 45,40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, в результаті перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонерові визначено індивідуально в залежності від того, яку складову пенсійної виплати перераховано (мінімальний розмір пенсії за віком, доплату за понаднормовий стаж, підвищення, надбавку чи мінімальну пенсійну виплату), пояснили у ПФУ.

"Перерахунок проведено автоматично. Виплату перерахованих пенсій розпочато з четвертого липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року мінімальна пенсія зросла на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. Також з 1 липня зросли і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

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