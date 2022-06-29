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Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кто получит повышение

Фото: пенсии вырастут с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 июля в Украине согласно закону о бюджете повышается размер прожиточного минимума. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Виды выплат, которые растут 31 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума

  • Минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам
  • Минимальная пенсия шахтерам
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца
  • Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий
  • Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
  • Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
  • Пенсия за особые и заслуги перед Украиной
  • Максимальный размер пенсии
  • Надбавка донорам

По данным пресс-службы,

  • Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен.
  • Минимальная пенсий шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривен.
  • Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен.
  • Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен до 20 270 гривен.

Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

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