Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кто получит повышение

С 1 июля в Украине согласно закону о бюджете повышается размер прожиточного минимума. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Виды выплат, которые растут 31 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума
Минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам
Минимальная пенсия шахтерам
Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца
Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий
Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
Пенсия за особые и заслуги перед Украиной
Максимальный размер пенсии
Надбавка донорам
По данным пресс-службы,
Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен.
Минимальная пенсий шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривен.
Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен.
Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен до 20 270 гривен.
Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.
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