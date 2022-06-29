Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кто получит повышение

С 1 июля в Украине согласно закону о бюджете повышается размер прожиточного минимума. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Виды выплат, которые растут 31 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума

Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

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