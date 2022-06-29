Пенсії в Україні зростуть з 1 липня: хто отримає підвищення

З 1 липня в Україні згідно з законом про бюджет підвищується розмір прожиткового мінімуму. Від цього показника залежать соціальні виплати, у тому числі і пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Види виплат, які зростають 31 липня 2022 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму
Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
Мінімальна пенсія шахтарям
Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
Пенсія за особливі і заслуги перед Україною
Максимальний розмір пенсії
Надбавка донорам
За даними прес-служби,
Розмір мінімальної пенсії зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень.
Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень до 6081 гривень.
Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.
Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.
Нагадаємо, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.
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