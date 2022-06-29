Пенсії в Україні зростуть з 1 липня: хто отримає підвищення

З 1 липня в Україні згідно з законом про бюджет підвищується розмір прожиткового мінімуму. Від цього показника залежать соціальні виплати, у тому числі і пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Види виплат, які зростають 31 липня 2022 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму

Нагадаємо, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.

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