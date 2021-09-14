Пенсии, субсидии и оповещения о кредитах: что еще запустят в "Дие"

Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, будет запущены оповещения о проверке кредитной истории. В частности, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека. Таким образом, можно будет заблокировать эту операцию.

Также будет создан Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости.

Кроме того, на базе "Дии" реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг.

"Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам", - говорится в сообщении.