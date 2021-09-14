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Пенсії, субсидії та оповіщення про кредити: що ще запустять в "Дії"

Автор: Ілона Свиридова

Міністерство цифрової трансформації на Diia Summit восени презентує нові сервіси. У тому числі, ті, які допоможуть віддалено перепризначати виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Як зазначив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, буде запущено оповіщення про перевірку кредитної історії. Зокрема, якщо хтось спробує взяти кредит на конкретну людину. Таким чином, можна буде заблокувати цю операцію.

Також буде створено Єдиний реєстр соціальних виплат, оскільки на сьогодні база даних одержувачів субсидій не бачить базу даних авто або нерухомості.

Крім того, на базі "Діі" реалізують сервіси призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям і субсидій на оплату комунальних послуг.

"Процес подачі заяв буде спрощено, щоб люди не збирали сотні довідок і не ходили по різних державних структурах", - йдеться в повідомленні.

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ПенсіїСубсидії в Україні