Пенсії, субсидії та оповіщення про кредити: що ще запустять в "Дії"

Як зазначив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, буде запущено оповіщення про перевірку кредитної історії. Зокрема, якщо хтось спробує взяти кредит на конкретну людину. Таким чином, можна буде заблокувати цю операцію.

Також буде створено Єдиний реєстр соціальних виплат, оскільки на сьогодні база даних одержувачів субсидій не бачить базу даних авто або нерухомості.

Крім того, на базі "Діі" реалізують сервіси призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям і субсидій на оплату комунальних послуг.

"Процес подачі заяв буде спрощено, щоб люди не збирали сотні довідок і не ходили по різних державних структурах", - йдеться в повідомленні.