Пенсии за март будут. Как получить тем, кто был вынужден переехать

Во вторник, 1 марта, Пенсионный фонд Украины профинансировал 8,2 млрд гривен, что обеспечит начало выплаты пенсий за март. Также в ведомстве рассказали, как получить пенсию тем, кто был вынужден покинуть свое постоянное место жительства на время военных действий в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.

В фонде напомнили, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия по указанному в заявлении месту проживания пенсионера независимо от прописки.

В ПФУ подчеркнули, что те, кто был вынужден переехать во время военных действий в другой регион, должны обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ по фактическому месту пребывания.

"В случае временного изменения фактического места жительства получателя выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного или с помощью средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете) в органы ПФУ", - говорится в заявлении.

При этом выплата пенсии может производиться без учета сроков. То есть при необходимости период выплат может быть продлен после 25 числа.