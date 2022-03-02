ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пенсії за березень будуть. Як отримати тим, хто був змушений переїхати

Новость на русском →
Україна, Середа 02 березня 2022 17:07
Пенсії за березень будуть. Як отримати тим, хто був змушений переїхати Фото: ПФУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 1 березня, Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд гривень, що забезпечить початок виплати пенсій за березень. Також у відомстві розповіли, як отримати пенсію тим, хто був змушений залишити постійне місце проживання на час військових дій в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ в Facebook.

В фонді нагадали, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від прописки.

В ПФУ наголосили, що ті, хто був вимушений переїхати на час військових дій в інший регіон, повинні звернутися з відповідною заявою до ПФУ за фактичним перебуванням.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, або ж за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті) до органів ПФУ", - йдеться в заяві.

При цьому виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків. Тобто у разі необхідності виплатний період може бути продовжено після 25 числа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі