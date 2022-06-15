Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды: когда ожидать повышения

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

С 1 июля и 1 декабря - в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 июля до 2 027 грн, с 1 декабря 2022 года - 2 093 гривны. Вырастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума.

С 1 октября - в связи с изменением минимальной заработной платы с 6 500 грн до 6 700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, которые достигли возраста 65 лет и больше и имеют страховой стаж мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.

С 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлено ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен (в рамках пенсионной выплаты 10340,35 гривен). Если лицо достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70 летнего возраста.

Кроме того, у лиц в возрасте от 70 лет, имеющих стаж мужчины - 35 лет, женщины - 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен. Если страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, меньше чем 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3000 гривен.

С 1 декабря лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее чем 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые не работают, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее чем 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 гривен.