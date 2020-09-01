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Пенсии с 1 сентября повысят для 1,6 млн человек

Автор: Александр Белоус

Повышение получат неработающие 65-летние пенсионеры с большим стажем

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

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Как отметили в ПФУ, пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Отметим, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года. Перерасчет проведен в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

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