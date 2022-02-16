Пенсии с 1 марта индексируют для 10 млн украинцев - Шмыгаль

"С 1 марта индексация составит 14%. Это будет касаться 8 млн украинцев, которые получат страховые пенсии, а также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышения получат еще полмиллиона получателей", - сказал он.

По его словам, повышение будет касаться около 1 млн человек, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

Шмыгаль также сообщил, что на 14% индексируют выплаты людям старше 75 и старше 80 лет.

Кроме того, будут индексированы пенсии некоторым гражданам на упреждение. Будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.