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Пенсии с 1 марта индексируют для 10 млн украинцев - Шмыгаль

Автор: Александр Белоус

Плановая индексация пенсий с 1 марта коснется более 10 млн украинцев. Впервые пенсии индексируют для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 16 февраля, которое транслировалось Youtube.

"С 1 марта индексация составит 14%. Это будет касаться 8 млн украинцев, которые получат страховые пенсии, а также впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. В результате повышения получат еще полмиллиона получателей", - сказал он.

По его словам, повышение будет касаться около 1 млн человек, которые не подпадают под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

Шмыгаль также сообщил, что на 14% индексируют выплаты людям старше 75 и старше 80 лет.

Кроме того, будут индексированы пенсии некоторым гражданам на упреждение. Будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.

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Пенсии