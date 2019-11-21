У Пенса отрицают показания Сондленда о разговоре об Украине

Служба вице-президента США Майка Пенса отрицает показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в Конгрессе США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сондленд утверждает, что имел разговор с вице-президентом об оборонной помощи Украине 1 сентября в Польше.

"Я сказал вице-президенту Пенсу перед встречей с украинцами, что меня беспокоит то, что задержка (оборонной помощи Украине, - ред.) связана с расследованиями", - заявил Сондленд.

Однако служба Пенса резко возразила свидетельство посла США в ЕС.

"Вице-президент ни разу не имел разговора с Гордоном Сондлендом о расследовании в отношении Байденов, Буризмы, или условий для предоставления финансовой помощи Украине на основе возможных расследований. Посол Гордон Сондленд не оставался наедине с вице-президентом Пенсом в течение своего путешествия в Польшу 1 сентября. Этого обсуждения, о котором упомянул посол Сондленд не было", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что много свидетелей под присягой заявляли, что Пенс не поднимал вопрос Байдена в любых обсуждениях с украинцами, в частности, с президентом Зеленским.

Издание отмечает, что Пенс пытается оставаться в стороне скандала с возможным давлением администрации Трампа на Украину.

Напомним, посол США в ЕС Гордон Сондленд рассказал во время открытого обсуждения в Палате представителей Конгресса США, что пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину со стороны американского президента Дональда Трампа. В частности, он назвал Майка Пенса.

РБК-Украина писало, что Сондленд заявлял, что Трамп не говорил прямо, что помощь Украине и дело Байдена связаны.