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Сондленд: Трамп не говорил напрямую, что помощь Украине и дело Байдена связаны

Новости » Политика     21.11.2019 - 04:55
Сондленд: Трамп не говорил напрямую, что помощь Украине и дело Байдена связаны
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Посол США в ЕС дал дополнительные свидетельствовал в Конгрессе на слушаниях по делу импичмента

Посол Соединенных Штатов в Евросоюзе Гордон Сондленд во время открытого слушанья в Палате представителей Конгресса США уточнил некоторые детали по делу импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщают республиканцы.

В частности, в одном из урывков видео, опубликованном республиканским лидером и представителем 23-го округа Калифорнии в Палате представителей Кевином Маккарти, посол отвечает на вопросы конгрессмена Элис Стефаник:

"Вы свидетельствовали: "Президент Трамп никогда не говорил мне напрямую, что помощь была обусловлена расследованиями"? Посол Сондленд: "Все верно".

Комментируя этот фрагмент, Маккарти заявил, что "фиктивный импичмент демократов становится все слабее и слабее".

Напомним, заместитель помощника главы Пентагона Лора Купер саазала в Конгрессе США, что украинские чиновники, возможно, знали, что помощь США в сфере безопасности была прекращена, 25 июля - раньше, чем состоялся разговор президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Отметим, процесс импичмента Трампа был начат демократами после того, как анонимный источник в разведке сообщил о якобы попытке давления президента США на его украинского колллегу Владимира Зеленского. Сообщалось, что Трамп заморозил уже утвержденную военную помощь Украине с целью заставить Киев начать расследование в отношении сына Джо Байдена (оппонент Трампа на выборах в 2020 году, - ред.).

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Новости Украины военная помощьКонгресс СШАимпичмент
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