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Пенс заявил, что Трамп разгромил ИГИЛ

США, Четверг 08 октября 2020 06:59
Пенс заявил, что Трамп разгромил ИГИЛ
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Надежда Собенко

Вице-президент США республиканец Майкл Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп смог разгромить террористическую группировку "Исламское государство". По его словам, когда Трамп пришел в Белый дом, ИГИЛ захватила "территорию на Ближнем Востоке размером с Пенсильванию".

Об этом Пенс заявил во время дебатов с кандидатом на пост вице-президента от демократов Камалой Харрис, трансляцию которых ведет телеканал CNBC.

"Президент обрушил на них наших военных, наши силы разгромили халифат ИГИЛ и уничтожили аль-Багдади. Аль-Багдади ответственен за убийство тысяч людей", - отметил Пенс.

По его словам, Трамп во внешней политике смог укрепить альянсы Вашингтона в рамках НАТО и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

"Джозеф Байден, когда занимал должность вице-президента, обещал это сделать, но так никогда и не сделал. Мы укрепили наши союзы, стали более требовательными. НАТО сейчас вносит больший вклад в общую оборону, чем когда-либо прежде. Мы укрепили наши союзы по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону", - сказал Пенс.

Напомним, что в феврале 2019 года Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

Тело лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади захоронено в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

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