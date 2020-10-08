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Пенс заявив, що Трамп розгромив ІДІЛ

США, Четвер 08 жовтня 2020 06:59
Пенс заявив, що Трамп розгромив ІДІЛ
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)
Автор: Надія Собенко

Віце-президент США республіканець Майкл Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп зміг розгромити терористичне угрупування "Ісламська держава". За його словами, коли Трамп прийшов до Білого дому, ІДІЛ захопила "територію на Близькому Сході розміром з Пенсильванію".

Про це Пенс заявив під час дебатів з кандидатом на пост віце-президента від демократів Камалія Харріс, трансляцію яких веде телеканал CNBC.

"Президент обрушив на них наших військових, наші сили розгромили халіфат ІДІЛ і знищили аль-Багдаді. Аль-Багдаді відповідальний за вбивство тисяч людей", - зазначив Пенс.

За його словами, Трамп у зовнішній політиці зміг зміцнити альянси Вашингтона в рамках НАТО і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Джозеф Байден, коли обіймав посаду віце-президента, обіцяв це зробити, але так ніколи і не зробив. Ми зміцнили наші союзи, стали більш вимогливими. НАТО зараз вносить більший внесок в загальну оборону, ніж будь-коли раніше. Ми зміцнили наші союзи по всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіону", - сказав Пенс.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.

Тіло лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді поховано в морі. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Пізніше новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

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