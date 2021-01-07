Пенс посетит инаугурацию Байдена в знак поддержки мирной передачи власти, - Politico

Ожидается, что вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он это сделает в знак поддержки мирной передачи власти.

Об этом сообщает Politico.

Вероятность присутствия Пенса на инаугурации 20 января подтвердили три источника. По их словам, принять решение об участии стало легче после того, как президент Дональд Трамп публично раскритиковал Пенса после отказа отклонить голоса выборщиков в спорных штатах.

"Несколько дней назад это было гораздо более трудное решение", - сказал человек, близкий к Пенсу.

В то же время, Трамп не сообщает, планирует ли он присутствовать на церемонии приведения к присяге своего преемника. Однако также известно, что помощники Трампа обсуждают, как президент и первая леди Мелания уедут в Мар-а-Лаго в Южной Флориде за день до инаугурации, чтобы их не было в Вашингтоне, когда Байден будет приносить присягу.

Ранее сообщалось, что Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе обещает мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.

Напомним, что Вашингтон продлил режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Джо Байдена 20 января.