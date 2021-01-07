Пенс відвідає інавгурацію Байдена в знак підтримки мирної передачі влади, - Politico

Очікується, що віце-президент США Майк Пенс візьме участь в інавгурації обраного президента Джо Байдена. Він це зробить в знак підтримки мирної передачі влади.

Про це повідомляє Politico.

Ймовірність присутності Пенси на інавгурації 20 січня підтвердили три джерела. За їх словами, прийняти рішення про участь стало легше після того, як президент Дональд Трамп публічно розкритикував Пенси після відмови відхилити голоси вибірників у спірних штатах.

"Кілька днів тому це було набагато більш важке рішення", - сказав чоловік, близький до Пенс.

У той же час, Трамп не повідомляє, чи планує він присутній на церемонії приведення до присяги свого наступника. Однак також відомо, що помічники Трампа обговорюють, як президент і перша леді Меланія поїдуть в Мар-а-Лаго в Південній Флориді за день до інавгурації, щоб їх не було у Вашингтоні, коли Байден буде приносити присягу.

Раніше повідомлялося, що Трамп після затвердження підсумків виборів в Конгресі обіцяє мирно передати владу своєму наступникові Джо Байдену.

Нагадаємо, що Вашингтон продовжив режим надзвичайної ситуації до інавгурації Джо Байдена 20 січня.