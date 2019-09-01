Пенс назвал темы переговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс назвал темы переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Пенс сказал в Варшаве во время встречи с президентом Украины после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина.

Пенс планирует обсудить с Зеленским вопросы безопасности, реформ, энергетики и сотрудничества между странами.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить вопросы, которые касаются прогресса внедрения минских соглашений. Мы ждем возможности обсудить вопросы безопасности. Также хочется услышать больше о прогрессе в вашей стране по вопросам реформ. И также с нетерпением жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, как это развивается в Украине, обсудить вопросы энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества, как в области энергетики, так и экономики", - сказал Пенс.

В ходе разговора Зеленский рассказал о планах запустить главные реформы в течение первого года правления.

"Мы не хотим ждать пять лет, мы хотим запустить главные реформы в течение первого года нашей власти. Мы верим, что скоро будет мир и все для этого делаем", - заявил президент Украины.

Напомним, в ходе беседы с Зеленским Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.